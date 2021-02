Pakiliiklus Ühendkuningriigiga on taastunud

Omniva pakiäri rahvusvahelise segmendi juhi Marita Mägi sõnul on lennuühendused Ühendkuningriigiga taastunud ning pakiliiklus Ühendkuningriigi ja Eesti vahel toimub taas sujuvalt mõlemas suunas. „Esimesed saadetised saime pärast jõule taas Ühendkuningriigi poole teele panna 30. detsembril läbi Leedu . Alates 2. jaanuarist on saadetiste edastamine ja vastuvõtmine toimunud juba regulaarselt ja otselendudega,“ selgitas Mägi.

Eraldi tähelepanu vajab Mägi sõnul Ühendkuningriigist kauba tellimine, kuna 1. jaanuarist rakendusid sealt tellitud kaupadele sarnased tingimused nagu teistele kolmandatele riikidele. „See tähendab, et Ühendkuningriigist tellitud üle 22-euroste pakkide puhul lisandub pakile käibemaks, kallimatel kaupadel lisandub ka tollimaks,“ selgitas Mägi. „Tollimaksuvabalt saab kauba vaid siis, kui on võimalik tõendada, et kaup on Ühendkuningriigi päritolu.“