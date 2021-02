Koroonaviiruse piirangute tõttu jäid mitmel pool kauplustes lihatoodete letid hõredaks

Kasuliku poole on pöördunud mitu lugejat, kes on märganud, et alates nädalavahetusest ei ole mitmes poes saada hakkliha. Olukord on olnud sarnane mitme erineva keti kaupluses.

Üks lugeja märkis, et tellis Coopi e-poest toidukappi tellimuse, mille teates oli välja toodud, et hakkliha ei olnud antud tellimusele võimalik lisada, sest seda polnud.

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski sõnul on inimesed hakanud väga palju rohkem toitu ostma. „Praegune olukord tähendab, et kauplused ei ole jõudnud suuremale nõudlusele reageerida," sõnas ta.

„Hakkliha segmendis on müük hüppeliselt kasvanud. Kasv on pühade ajast kuni praeguseni 5 protsenti, mis on märkimisväärne. Linnuliha segmendis on olnud kasv 10 protsenti," tõi Veski välja.

„Iseenesest pole ei hakkliha tarnetega raskusi. Pigem on mõningase puudujäägi põhjus kliendihuvi ootamatu kasv, millega me ei osanud arvestada," tõi ka Rimi pressiesindaja Katrin Bats välja.

Maxima Eesti müügiosakonna juht Marge Kikase sõnul näitab ka nende müügistatistika, et vahetult pärast pühi (27.-28. detsember) ning uut aastat (3.-5. jaanuar) ostjate nõudlus kasvas tavapärasega võrreldes tuntavalt.

Tehakse kodus rohkem süüa

„Tõenäoliselt on põhjuseks, et paljud inimesed varusid eelnevalt pühadeperioodiks endale piisavas koguses toitu, ja vahetult pärast pühi suundusid taas kauplusesse. Samuti jäid usutavasti paljud inimesed ka sel nädalal kodusele kaugtööle, mis omakorda pani toiduvarusid soetama," arvas Kikas. Ta lisas, et kuna kuna hakkliha on toode, mida on lihtne erinevate toitude valmistamiseks kasutada, seda ka päris palju osteti.

Veski arvas samuti, et ostuhuvi kasv viitab piirangutele. „See tõenäoliselt viitab sellele, et inimesed teevad rohkem kodus süüa, väljas söömas käia ei saa ja väga palju ka ei tellita koju toitu," tõdes ta.

