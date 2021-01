Edukas börsifirma näeb uue aasta olulise riskina töötasude kasvu

Atso rääkis Äripäeva raadios , et kui 2020. aasta lubas töötasudega olla ettevaatlikum ja töötajad mõistsid sellist vajadust, sest nähti, et paljudes sektorites oli raskem seis kui Harju Elektri tööstuskontsernis. Nüüd aga oodatakse taas palga kiiret kasvu.

Niisamuti ütles Atso, et igasugused kulutused reisimisele ja klientidega kohtumistele jäid eelmisel aastal ära, mis vähendasid kuluridasid oluliselt. Kas need kulutused sel aastal täielikult taastuvad? Pigem mitte, aga Atso möönis, et täiesti uusi kliente on raske virtuaalsel teel leida.