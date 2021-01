Pikk rahapesuprotsess ootab ees. Kahtlustatava kaitsja Oliver Nääs: Tiiu Järviste usaldas professionaale

„Soovisime näidata seda, milline oli või täpsemalt, ei olnud Tiiu Järviste roll finantsinspektsiooniga suhtlemisel ja GFC esindamisel. Eelkõige me tahtsime näidata seda, et suhtlust Tiiu Järviste nimel ei olnud, seda tegid teised inimesed. Tiiu Järviste usaldas professionaale, keda ta palkas,” kommenteeris Oliver Nääs.

28.mail 2019 kuulutas finantsinspektsioon GFC tegevusloa kehtetuks. „GFC Good Finance Company AS on viimastel aastatel oluliselt rikkunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse nõudeid. Makseasutuse tegevuses on esinenud ulatuslikke probleeme seoses rahapesuvastase tegevuse ja tunne-oma-klienti protseduuride rakendamisega. Samuti ei ole makseasutuse omavahendite suurus vaatamata finantsinspektsiooni korduvatele teavitustele vastanud pikka aega seaduses sätestatud minimaalsele nõudele. Hoolimata finantsinspektsiooni korduvale sunniraha kohaldamisele, ei täitnud makseasutus ka finantsjärelevalve ettekirjutust polnud asutusel õigust osutada teenuseid,” seisis toona finantsinspektsiooni kodulehel.