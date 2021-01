Panga analüütikud maailmaturgudest: olukord jääb ärevaks

Kohalikul aktsiaturul tegutsejate jaoks ei olnud 2020. aasta lihtne. Nagu mujalgi turgudel ei osatud tervisekriisi tekkimist ette näha. OMXTalliinn langes märtsis suisa 29%. Sama moodi oli üllatav ka sedavõrd järsk taastumine. Tänaseks on OMXT kosunud märtsi madalseisuga võrreldes enam kui 36%. Kuna tervisekriis on meiega ka täna, esimene kvartal majanduses saab olema problemaatiline, siis ilmselt kajastub mõningane närvilisus ka siinsel aktsiaturul.

Euroopa Keskpanga ja muude keskpankade erakordselt lahke rahapoliitika mängis globaalse aktsiaturu taastumisel suurt rolli, sealhulgas Eestis. Riikide abimeetmed aitasid börsiettevõtetel kriisiga toime tulla - ilma mainitud meetmeteta oleks taastumine võtnud palju kauem aega. Valitsused on olnud võimelised raskustes olevatele ettevõtetele täiendavat tuge pakkuma, kuna avaliku sektori võlakoorem on endiselt väga väike ja ELi tasandil on kokku lepitud märkimisväärne finantsabi pakett (see hõlmab 750 miljardi euro suurust ELi majanduse taastamise kava, mis finantseeritakse Euroopa Komisjoni emiteeritud võlakirjadega).