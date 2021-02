Ekspert selgitab: 3 fakti, mida liikluskindlustuse kahjude kohta teada tasub

„Lisaks sõidukikahjudele hüvitab liikluskindlustus ka isikukahjud, mille maksimaalne summa liiklusõnnetuse korral on Eestis 5,6 miljonit eurot,“ lisab Kääramees. Liikluskindlustusega on kaetud kannatanu ravikulud, töövõimetushüvitis, kurvemal juhul matusekulud ning vajadusel makstakse hukkunu ülalpeetavatele hüvitist.

Lisaks makstakse tervisele tekkinud kahju või kehavigastuse korral ühekordset hüvitist, mis paraku on seaduses märkimisväärse 5,6 miljoni euro hulgas häbiväärselt tagasihoidlik. Nimelt on hüvitised välja toodud vahemikus 100-3200 €. „Lihtsustatult tähendab see, et kui liiklusõnnetuse tagajärjel jääb inimene pimedaks, siis liikluskindlustuse seaduses eeldatakse, et selle hinnaks on 3200 €,“ nendib Kääramees.