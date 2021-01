Margus Nõlvak jätab Mainor Ülemiste juhtimise: on aeg rongilt maha astuda ja pühenduda perele

Margus Nõlvak liitus Mainor Grupiga 2010. aastal, juhtides seal esmalt keskkonnaettevõtet Doranova Baltic. Neli aastat hiljem kutsus grupi asutaja ja toonane suuromanik Ülo Pärnits ta Ülemiste Cityt arendava Mainor Ülemiste juhiks. Tänaseks on ärilinnak kasvanud Baltimaade suurimaks, omandades seal igapäevaselt töötava, õppiva ja elava enam kui 12 000 inimesega juba linna mõõtmed.

„On olnud üks ütlemata kiire, põnev ja avastusi täis sõit. Liialdamata: need aastad on möödunud kui linnutiivul. Olen end alati pidanud maksimalistiks, aga vaevalt osanuks härjal sarvist haarates päriselt uskuda, et piirkonna areng kujuneb niivõrd tormiliseks. Selle eest suur tänu Mainor Ülemiste meeskonnale ja koostööpartneritele ning grupi juhtkonnale - meie edu võti on vaieldamatult peitunud ühises panustamises," sõnas Margus Nõlvak.

Nõlvak tundis, et just nüüd on õige aeg rongilt maha astuda ja pühenduda perele, kus kasvamas neli last. Sestap langetas ta otsuse omal soovil Mainor Ülemiste juhatuse esimehe kohalt taanduda.

Nõlvak lahkub ametist veebruarikuu keskel. Samal ajal lõpevad ka ta volitused Ülemiste City kaasarendaja Technopolis Ülemiste nõukogus.

„Nüüd, vahetult enne Ülemiste City järgmisi suuri samme on parim aeg teatepulk üle anda ning võtta aeg iseendale ja perele. Ma ei salga: mõneks ajaks täielikult neile pühendumine on olnud mu unistus. Nende seltsis on hea ka rahulikult uusi tööalaseid väljakutseid seedida," tõi Nõlvak välja otsuse kaaluka põhjuse.