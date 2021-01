FOTOD | Raha leiab tee kinnisvarasse. Südalinna uusarenduses on müüdud ka kõige kallimad korterid

Hoolimata keerulistest aegadest valmib tänavu aprillis Kompassi väljaku serval Tallinna lähiajaloo üks luksuslikem korterelamu. Ambassadori ruutmeetri hinnad algavad 3200 eurost, kallimad ruutmeetri hinnad ületavad 5500 eurot. Võrdluseks, Tallinna korterite keskmine maksumus oli mullu detsembris 2263 €/m2. „Luksuskorterite osas ületab täna nõudlus pakkumist. Tugevat huvi tuntakse eriti just suurepinnaliste korterite vastu. Lisaks sellele teeb head meelt, et oleme suutnud koroona ajal müüa ka arvestatava koguse äripindadest - alles on vaid paar viimast büroopinda," selgitas Endoveri tegevjuht Robert Laud.

Pärast pikaajalist planeerimist ning ulatuslikke lammutustöid, on Ambassadori ehitustööd liikunud tempokalt - augustis alanud ehitus on planeeritud lõpetada juba sel kevadel. Kvaliteetse tulemuse saavutamiseks tuli varem Eesti Kunstiakadeemiale kuulunud ühiselamu pea täielikult maha lammutada, küll aga säilitati hoone väärikas ajalooline esifassaad, millele lisandub ehitustööde käigus kaks omanäolise disainiga penthouse korrust.

„Traditsioonilist sarikapidu, kus hoone ehitusmeeskond tuleb kokku, me tänastes tingimustes mõistagi ei pidanud. Pärja võtsime maha väiksemas seltskonnas ja kõigile ehitajatele jaotati pidulikud toidupakid, et nad oluliselt sündmusest siiski osa saaks," ütles Laud.

Turu üldise seisu osas on Endoveri tegevjuht optimistlik. „Kinnisvaraturu seis on koroonakriisist jõudsalt taastumas. Endoveri igakuine müügikäive tõusis 2020. aasta viimases kvartalis koroonaaja eelsele tasemele. Tunda on, et inimesed on muutlike aegadega kohanenud ja turul on liikumas palju vaba raha, mida soovitakse kinnisvarasse investeerida," rääkis Laud.