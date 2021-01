Kuidas aasta alguses endale seatud rahalistest eesmärkidest kinni hoida?

1. Enne säästud ja siis kulutused

Tihti jõuab hoiustele ainult kuu lõpuks kontole alles jäänud raha. Suuremate summade kogumiseks on aga liikmete sõnul äärmiselt oluline palgast esmalt kõrvale panna just säästud. „Olen kolmandat aastat järginud mõtet, et kõigepealt panen teatud summa hoiusele ja siis majandan ülejäänud rahaga. Toimib väga hästi!“ jagab üks aktiivne koguja. Kui säästud kohe palgapäeval kõrvale panna, on ka lihtsam ülejäänud rahaga jääda kindla eelarve piiresse.

2. Tee hoius raskesti kättesaadavaks

Kogumist võib takistada hoiusest aeg-ajalt raha näpistamine. „Ma ei võtnud teadlikult pangakaarti ega digitaalset ligipääsu oma hoiusele. Lähim kontor asub umbes 50 kilomeetri kaugusel ning seega esimese emotsiooni najal sealt raha välja võtma ei lähe,“ jagab üks liige nõu. Mida raskemini kättesaadavamaks hoius teha, seda rohkem on aega kaaluda, kas raha on tõesti väärt välja võtmist. „Jah, paraku ma ise ka kaldun laristaja olema,“ nõustub teine koguja, kes jagas murele omapärast lahendust. „Korjasin kõik kodus vedelevad mündid-sendid rahakassasse, mille omakorda lasin enda õel ära peita!“ naljatleb ta.

3. Planeeri oma toidukorrad

Rahatarkuse grupi liikmed märgivad, et suurim kokkuhoid tuleb tavaliselt just toidu arvelt. Koostades iganädalase menüü ning poenimekirja, on võimalik toidukorvilt kokku hoida ning vähendada poes emotsiooniajendil tehtud oste. Planeerides oma toidukordi, vähendad ka samaaegselt toidujäätmete teket.

4. Liitu kogumisväljakutsega

Gruppide ning väljakutsetega liitumine annab kogumisele lisainnustust. Liikmete seas on näiteks populaarseks osutunud Rahakrati 1000 euro väljakutse. Nimelt panevad kogujad igal nädal kindla summa kõrvale, olgu see siis hoiusesse või ümbrikusse, ning aasta lõpuks koguneb lausa 1000 eurot. „Kuna aasta lõpus on jõulud ja meie tutvusringkonnas palju sünnipäevi, siis teadlikult täitsin aasta alguses ümbrikud suuremate summadega ja jätsin väiksemad aasta lõppu,“ jagab üks liige oma kogumisstrateegiat.

5. Kindel eesmärk

Aasta vältel motivatsiooni hoidmiseks on mõistlik seada endale kindel siht. Valikuid on palju – motivatsiooniks võib olla nii number, auto või maja sissemaks, aga ka niisama säästupuhvri kogumine. Samas ei tohi end lasta heidutada sellest, kui lähitulevikus oma eesmärki ei suudeta täita. Kuigi eesmärk on kogumisel tähtis, on veelgi olulisem teha kogumisest järjepidev harjumus.