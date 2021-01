Kõva sõna. Eestlasest sai Coca-Cola HBC grupi logistika arendusjuht

Allar Kahju sõnul on tema ülesanne koordineerida kõigi piirkondlike äriüksuste logistikajuhtide tööd, leida koos piirkondlike logistikajuhtidega riigipõhiseid võimalusi efektiivsuse tõstmiseks ja anda grupi tippjuhtkonnale vajalik sisendinfo logistika valdkonna otsuste tegemiseks.

"Kuna meie turud ulatuvad moodsast Šveitsist ja väiksest Eestist kuni 200 miljoni elanikuga Nigeeriani, siis ilmselgelt on ka logistikaalased väljakutsed igal pool väga erinevad. Meie siinne logistika on tänaseks juba väga efektiivne, aga mida suuremad on turud, seda suurema mastaabiefekti iga väiksemgi protsesse tõhustav muudatus annab," kirjeldas Kahju uut suurt väljakutset.

"Viimase aasta jooksul on kõik kaubad liikunud tarbijale lähemale ja see trend jätkub. See tähendab, et ka suurte tootmisettevõtete ees seisab praegu küsimus, kas ja kuidas tulevikus korraldada B2C ehk otse lõpptarbijale müüki - vastava äristrateegia väljatöötamine Coca-Cola HBC-s saab olema ka minu jaoks üks oluline ülesanne," lisas ta.

Kahjul on kokku ligi 13 aastat staaži logistika ja tarneahela valdkonna juhtivatel positsioonidel, olles varasemalt töötanud ka näiteks Selveri logistikajuhi ja Rimi Eesti tarneahela direktorina. Coca-Cola HBC-s on ta teinud kiiret karjääri, alustades 2018. aastal Baltikumi äriüksuse tarneahela direktorina ning liikudes juba aasta hiljem kogu Baltikumi ja Poola äriüksuse logistikadirektori kohale.

Coca-Cola Hellenic on üks suuremaid The Coca-Cola Company villijaid maailmas ja suurim Euroopas. Coca-Cola Hellenicu tegevus ulatub 28 riiki, teenindades ligi 615 miljonit inimest. Coca-Cola HBC on noteeritud Londoni börsil (LSE:CCH) ja Ateena börsil (ATHEX: EEE) ning selle peakontor asub Švetsis. Coca-Cola HBC Eesti alustas tegevust 2002. aastal ja ettevõttes töötab kokku 73 inimest. Ettevõtte tuntuimaid kaubamärgid on Coca-Cola, Fanta ja Sprite, ent kokku esindab ettevõtte Eestis üle 20 erineva joogibrändi.