GRAAFIKUD | Mis on saanud koroonakriisis majutuse ja toitlustuse alal töö kaotanutest?

Ülemaailmne koroonaviiruse levik on avaldanud mõju ka tööturule. Enim on kannatanud majutuse ja toitlustuse tegevusala, mis on kehtestatud piirangutest kõige rohkem mõjutatud. Statistikaamet on koostanud analüüsi, kuidas on Eesti tööturul käinud nende inimeste käsi, kes läksid 2020. aasta eriolukorrale vastu majutuses ja toitlustuses töötades. Vaatluse all on nende tööteed iganädalaselt pühapäevase seisuga alates 8. märtsist kuni 20. detsembrini.