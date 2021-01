Eesti autoturg 2020. Tõusu tegid tulevikulahendused. Tehti isegi rekordeid

See näitaja ja ka peaaegu 500 elektriauto müük olid Eesti rekordid ning näitasid, et kohalik autotarbija on valmis vastu võtma kaasaegseid lahendusi. Positiivset rolli täitsid seejuures tootjate oluliselt laienenud mudelivalik sektoris ja ka elektriautodele antud ostutoetus, mis on suhteliselt väike EU võrdluses, kuid sellisena mõistlik ja ei tekita liigset turbulentsi autoturul."

„2020.a. üks omapärasemaid tulemusi oli sportautode müügi tõus turu üldise languse taustal. Ka see tulemus saavutati olulisel määral elektriautode toel, mis auto kasutamise keskkonna puhtuse seisukohalt ja ka normide täitmise osas äärmiselt positiivne on," ütles AMTELi tegevjuht Arno Sillat.