Kütusefirmad põhjendavad: miks tõusid hinnad pärast pühadeperioodi soodustust kõrgemaks kui varem

Pühadeeelsel ajal maksis bensiin 95 liiter suuremates tanklakettides 1,149 eurot, pärast soodustuse lõppu kerkisid esmaspäeval hinnad 1,259 euroni liitrist, mis on 1 sent enam, kui varem

Sama kinnitas ka Circle K Eesti AS mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik. „Circle K lähtub oma toodete hinnastamisel sisseostuhinnast, riiklikest maksudest ning kohalikust konkurentsist. Kampaania lõppedes olime sunnitud jaehindu korrigeerima, kuna kütuse sisseostuhindades oli toimunud hinnatõus," tõdes ta.

Vahtrik lisas, et seetõttu on alates 4.01.2021 kütuste jaehinnad 1 sendi võrra kõrgemad kui need olid enne 17.12.2020 alanud kampaaniat.