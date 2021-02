Mis hobi on filateelia? Lähemalt räägib kauaaegne filatelist Samuel Golomb

Lisan veel, et olen kogu aeg tundnud huvi filateeliateemaliste väljaannete vastu – ajakirjade aastakäigud on köidetud ning praegu on minul üle 100 erineva raamatu ja kataloogi, peale selle filateelia ajakirjad ja ajalehed (Hiiu Koguja, Elva Filatelist).

Väga tähtis oli ka see, et kuus aastat (2 aastat sõjaväes ja 4 aastat Moskva kõrgkoolis) olin endiselt Rakvere filatelistide ühingu liige ja minul kehtis postkontoris abonoment. Taas oli abiks minu ema, kes ostis iga kuu välja kõik ilmunud postmargid. See oli tähtis, kuna nende kuue aastaga ei katkenud minu kronoloogiline kogu.

Huvi näitusete vastu on heaks motiiviks koostada uusi väljapanekuid. Minu näitused on olnud väljas paljudes Eesti raamatukogudes, klubides ja koolides. Huvitav on tegeleda ka erinevate MINU MARK projektidega, kus aitan huvilistel luua enda kujundatud postmarke.

Minu kogus on praegu esindatud 268 riigi postmargid. Võlub see, et pidevalt avastan mõne sellise riigi, millest pole oma elu jooksul mitte midagi kuulnud. Postmark, FDC või mõni muu tervikasi on andnud mulle võimaluse koostada erinevaid näitusi.

Lapsena oli soov panna albumisse võimalikult palju postmarke. Nüüd, mõeldes küsimusele, et kui palju marke on minu kogus, vastan – tean seda täpselt. See arv on: 54 aastat pidevat kogumist. Seega margikogu väärtus või markide arv kindlasti pole kogumise juures peamine tegur. Margid annavad mulle võimaluse suhelda väga paljude inimestega terves maailmas. Tavalisest margivahetusest on välja kasvanud hea sõprus, olen reisidel külastanud neid, kellega enne olin mõned aastad kirjavahetuses.

Maailmas on miljoneid margihuvilisi, igas riigis ja maailmanurgas. Olen interneti vahendusel paljude huvigruppide liige, ka tegelen rahvusvahelise vahetusega. Praegu on minu töölaual margivahetuse soovid kuuest riigist: Venemaalt, Kreekast, Iisraelist, Tšiili, Omaanist, Indiast.

Olen REFS Estonia (rahvusvaheline Eesti filatelistide selts) liige ja kuigi ühingu liikmete arv pole suur, on tegemist asjasse pühendatud inimestega. Kahjuks on ühingu liikmete seas enamik eakad inimesed, mistõttu on eriti oodatud noorem generatsioon hobi-kogujaid. Kindlasti on Eestis margikogujaid, kes ei kuulu ühingusse. Olen mitmes Eesti postkontoris uudistanud, et kui palju on neid inimesi, kes soetavad postmarke kogumise eesmärgil. Peaaegu igas postkontoris olen saanud vastuse, et umbes 10 inimest.

Mis on Teie kogu kõige väärtuslikum mark? Milline on aga maailma väärtuslikuim?

Pean tunnistama, et alles 2020. aastal sain soetada kogusse maailma kõige esimese postmargi – kuulsa One Black Penny. Oli vaja koguda 53 aastat, et sellise margini jõuda.

Väärtustan just erinevate riikide esimesi väljaandeid. On selleks siis Eesti Lillmuster või juba mainitud One Black Penny. Riigid pöörduvad, kaovad, muudavad piire ja asemele tulevad uued. Koos sellega ilmuvad ka need “esimesed” postmargid.

Mis üldse muudab ühe margi väärtuslikumaks kui teised?

Kindlasti pole see rahaline väärtus. Kogujate huviorbiidis on alati olnud erimid. Trükitehnika ikka aeg ajalt “kingib” kogujatele mõned nn nihked, tagurpidi pildid, värvimuutused jne. Alati on olnud oluline ka markide tiraaž.

Toon sellise näite. Ilmub margisari näiteks kolmest margist. Ühte marki on trükitud 10 000, teist 20 000 ja kolmandat 5000. See tähendab, et täissarju on võimalik kokku panna ainult 5000. Nõukogude Liidu suurem osa postmarke ei ole maailma kogujatel populaarsed kahel põhjusel – tiraažid olid väga suured ja eks ideoloogiat oli ka üle mõistuse palju. Kuigi kronoloogia kogujale pole ideoloogia üldse tähtis. Minul on Tšiilis kirjasõber, kes on Nõukogude Liidu postmarkidest kindlasti paremini informeeritud kui mõni Venemaa filatelist.

Rahalise harulduse kõrval on oluline ka emotsionaalne pool. Mis on Teie enda jaoks kõige armsam postmark Teie kogus?

Olen täiesti nõus, et kogumise juures on emotsioonil eriline tähtsus. Minu käest on küsitud, kas ma tõesti usun, et eritempel, mis on pandud ümbrikule kosmosejaamas “MIR”, on ikka kosmoses ümbrikule pandud. Või on tembeldus toimunud kusagil Moskva sorteerimiskeskuses.

Mina USUN, et kosmoses! Nimetan veel ühe emotsionaalse juhuse. Mõned aastad tagasi tulin Rakvere postkontorisse uusi marke soetama. Postitöötaja ulatab mulle kirja, mis tuli minu nimele Iisraelist. Ümbrikul oli minu nimi, siis Rakvere ja Eesti. Oligi kogu aadress! Ma ei olnud juba 7 aastat Rakvere elanud…