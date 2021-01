Elon Musk tõusis maailma rikkaimaks inimeseks

Tänane 6% Tesla aktsia tõus tõstis Muski netoväärtuse 191 miljardi dollarini. 2% Amazoni aktsia tõus jättis mitu aastat maailma rikkama inimese tiitlit hoidnud Bezose Muski taha. Amazoni asutaja netoväärtus on nüüd 187 miljardit dollarit.

Möödunud aasta lõpus kirjutas The Guardian, et hoolimata koroonakriisist läheb miljardäridel, eriti Muskil väga hästi. 18 aastat tagasi asutatud elektriautode firma Tesla on väärt üle 500 miljardi dollari ja möödunud aastal kuuekordistus Tesla aktsia hind. Muski isiklik varandus suurenes siis 100 miljardi dollari võrra.