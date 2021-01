Helme pani loa kaotanud Versobanki nõuandja tähtsale kohale

Audiitortegevuse seaduse järgi saab järelevalvenõukogu liikmeks nimetada isikuid, kelle maine on puhas. Seadus ütleb, et ametisse ei sobi isik, kelle tegevus või tegevusetus on kaasa toonud äriühingu pankroti, sundlõpetamise või tegevusloa kaotamise.