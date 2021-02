Teeme selgeks: kuidas käituda löökaugu tekitatud kahju korral ja milline peab välja nägema kirjalik nõue?

HUGO.legal jurist Merike Roosileht on kasulikule öelnud, et väga oluline on teavitada juhtunust kohe politseid ning fikseerida sündmuse asjaolud tunnistaja juuresolekul. "Teehooldus on tee omaniku ülesanne ning kui selle puudulik teostus põhjustab liiklejale kahju, võib hüvitist nõuda tee omanikult, kelleks üldjuhul on omavalitsus," rääkis ta.