Eften loob tavainvestorile kinnisvarafondi. „Tahame näidata, et kinnisvarasse investeerimine on rohkemat kui üürikorter”

Eften Capitali jaesuuna ärijuht Kristjan Tamla usub, et pensionifondide juhtimisel saabub nüüd, kui reform on toimunud, rahulikum aeg. „Alguses käib lahkujate laine üle ja hulk inimesi võtab raha välja. Selles pole midagi katastroofilist,” ütleb ta. Pärast 15 Swedbankis töötatud aastat hakkab ta Eftenis püüdma II pensionisambast vabanevat pensioniraha. Selleks luuakse suveks Efteni enda arendatavasse kinnisvarasse investeeriv fondifond, mis on plaanis viia börsile. Uuendusi kavandatakse ka tasude poolel.

Miks pühkisite Swedbanki pensionifondide juhtimise tolmu jalgelt ja läksite Eftenisse tegema midagi, mis saab kasu teise pensionisamba reformist?