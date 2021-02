Eestlased saadavad aina enam jõulukaarte. Ka teised pühad muutuvad tähtsaks kirjasaatmisel

Eesti Post

Kuigi postkaartide ja kirjade saatjate arv on aasta-aastalt vähenenud, siis suurte tähtpäevade puhul on eestimaalased ikka otsustanud oma lähedasi ka kirjaga meeles pidada. Näiteks viimastel, 2020. aasta jõuludel saadeti Eestis ligi 570 tuhat kirja, mida on 27% rohkem kui eelnevatel jõuludel.