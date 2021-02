Olerex avas Tallinnas oma esimese CNG-jaama, peagi plaanitakse laieneda ka teistesse linnadesse

„Meile teadolevalt on tegemist viimaste aastate suurima autogaasi hinnalangetusega – soovime tuua täiendavat konkurentsi autogaasi turule ning plaanime järgmiste CNG-tanklate avamist Tartus ja Pärnus ,“ märkis Olerexi kütuste sisseostu- ja logistikajuht Anton Šafrostin.

„Olerex on justkui kütuste kaubamaja, kust on võimalik osta kõiki kütuseid, mida klient vajab. CNG on hea ja soodne alternatiiv vedelkütustele, mis lubab kuni 60 protsenti odavamalt sõita,“ tähendas Šafrostin.