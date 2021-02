HINNAVÕRDLUS | Hinnad Eesti suusakeskustes erinevad kui öö ja päev, klientide sõnul lõikavad osa koroonakriisist ebaõiglaselt kasu

Kasuliku poole pöördus lugeja, kellele tekitavad muret Kuutsemäe ja Väike-Munamäe hinnad. "Mure selles, et kuidas Kuutsemäe ja Väike-Munamäe pandeemiat enda kasuks jõhkralt ära kasutavad. Asi mäepiletites mida nad on hetkel tõstnud ligi 50 protsenti," rääkis lugeja.

"Eelnevalt maksis mäepilet 27 ja nüüd 42 eur. Väheseid tegevusi mida inimesed veel teha saavad aga nemad otsustavad sellise hinnaga üllatada," tõdes lugeja. Ta lisas, et Meie nõlvade pikkus jääb u 4 kilomeetri juurde, aga samas näiteks Soomes Rukal on kokku nõlvade pikkuseks üle 20 kilomeetri ja Austrias Kitšbühel üle 250 kilomeetri. Vastavalt maksavad mäepiletid päevaks Soomes 46 eurot ja Austrias 44 eurot.

"Kas meie nõlvade hooldus on siis tõesti kümneid kordi kallis või inimeste palgad võrreldes Soome või Austriaga. Pettunud inimesi on veel ja veel," lisas lugeja.

Kasulik pöördus Kuursemäe suusakeskust haldava Äärmusliku spordi AS poole, kuid sel nädalal ei õnnestunud neilt pärast mitut katset kommentaari saada.

Eelmisel nädalal kirjutas Kasulik, et Kuutsemäe ja Väike-Munamäe suusakeskused tõstsid korralikult hinda , nüüd on hinnad veelgi tõusnud.

Eelmisel nädalal põhjendas Kuutsemäe Puhkekeskust opereeriva Äärmusliku Spordi AS juhatuse liikme Priit Tammemägi hinnatõusu sellega, et vähenda järjekordi ja vähendada inimeste hulka, et mäel ja keskuses olevad inimesed saaksid hoida distantsi.