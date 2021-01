Pärnumaa tööstuselt tuleb maailmatasemel lahendusi

Kännupuur võimaldab kaotada kännud kohtadest, kus juurimine seal olevate takistuste tõttu pole võimalik. Allpool olevalt kolmelt Pärnus Kuninga tänaval tehtud fotolt on näha oma aja ära elanud puu kännud, mille kõrval on kõnnitee ja piirdeaed.

Ka kohalik metallitöö ja masinaehituse väikeettevõte võib arendada maailmas täiesti uudse lahendusega seadme. Just nii on läinud Pärnumaal Paikusel tegutseva Dipperfox OÜga, kus töötati välja uudne kännupuur ja toode kujunes tõeliseks piirkonna aasta hitiks. Vaatamata sellele, et tegu ei ole laiatarbetootega, sai see 2020. aastal Pärnumaa aasta toote konkursi rahvahääletusel teise koha.

Tööstussektori iseloomustamiseks ja tunnustamiseks Pärnumaal tuleb öelda, et väga paljudes ettevõtetes tegeletakse aktiivselt toodete ja tehnoloogia arendamise ning üleminekuga tootmise digitaliseerimisele ja robotiseerimisele. Mitmes ettevõttes on võetud kasutusse koostöörobotid. Valdav osa metallitööga tegelevate ettevõtete toodangust eksporditakse välisturgudele.

Pärnumaal tegutseb ligikaudu 50 metallitöötlemise ja kooste valmistamisega tegelevat ettevõtet, kus töötab hinnanguliselt 1000 inimest. Neist suurim ja rahvusvaheliselt tuntum on AQ Lasertool, kus eelmise aasta lõpu seisuga oli 330 töötajat ning kus kasutatavat tehnoloogiat ja seadmeparki võib pidada kogu Baltikumi kaasaegsemaks. Tähelepanuväärsed on veel Pärnust 45 kilomeetri kaugusel väikeses Tihemetsa külas toimetav 100 töötajaga Helmetal IMS, aastapäevad tagasi Vändras tööd alustanud elektrikappide tootja Wändra CNC, sauna- ja suitsuahjusid valmistav Skamet ning paljud teised.

Kui seniajani kulus energia peamiselt puuri väljatöötamisele, siis edaspidi on ettevõttel kavas enam panustada seadme turustamisele. Plaan on jõuda oma tootega kõikidele mandritele. „2020. aasta lõpul, peale seda kui toode sai patendi, müüsime 11 puuri,“ rääkis Talvaru. „Oleme müünud oma puure USA-sse, Norrasse ja Soome, sel aastal on plaan müüa 300 puuri ning sealt edasi juba 500 puuri aastas. Turustamiseks kasutame kõiki tänapäevaseid võimalusi. Kui olud võimaldavad, tahame hakata taas käima messidel ja kohtuda potentsiaalsete klientidega. Samas kasutame aktiivselt sotsiaalmeedia kanaleid, sealhulgas YouTube’i ja TikToki, et näidata meie puuri töös.“

Puuri tutvustamisel ja turustamisel välisturgudel plaanib Dipperfox teha koostööd Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga, mille liige ettevõte alates eelmise aasta lõpust on. „Teame, et kojal on olemas võrgustik ja kompetents, mis aitavad mujal maailmas kontakte luua. Oleme kohtunud kaubanduskoja kohaliku esinduse juhiga ja arutanud edasipidiseid koostööplaane,“ teatas Talvaru.

Pärnumaal on palju edukalt eksportivaid ettevõtteid

6 protsenti kaubanduskoja liikmetest on oma tegevuskohaks märkinud Pärnu- ja Viljandimaa ning seal toimetab ka kaubanduskoja juhatuse liikme Sven Matsi ettevõte Matek OÜ, mis tegutseb puitmajaturul nii Eestis kui ka välisriikides. 2020. aastal andis Pärnu esindus välja rekordilise arvu päritolusertifikaate, mis näitab, et isegi tavapärasest keerulisemates oludes on maakonnas elujõulisi ja edukaid eksportivaid ettevõtteid, mille tegevused on hästi planeeritud.





Kaubanduskoja liikmeks on ligi 3500 aktiivset Eesti ettevõtet ning liikmeskonnast suurima osa moodustavad väike- ja keskmise suurusega ettevõtted.



