FOTOD | Noblessnerisse püstitati hiigelkraanaga iglusaunade ja -kontorite linnakut, hütte hakatakse välja rentima

Kui sel nädalal käis vilgas töö iglukontorite paigaldamisega, siis tekkivasse linnakusse tuuakse ka eraldi saunamajad ja väikesed majutus-iglud. Enam ei seisa need lihtsalt näidistena, vaid kõiki saab hakata välja rentima.

Iglucrafti juht Priit Kallas rääkis, et Noblessnerisse linnaku rajamise mõte hakkas küpsema eelmisel suvel - mõeldi, kuidas saaks veel üht vähest Noblessneri räämas ala väärindada.

"See kõik on osa meie toodete turundusest. Jääme endiselt tooteid tootma ja müüma, aga Noblessneri linnak on meie jaoks teenuseturule sisenemises esimene samm. Kolme aasta jooksul tahame avada kümme sellist parki üle Eesti, kõik veidi erinevate suunitlusega."