Äsja avatud ja kohe piirangutega suletud restorani juht jääb optimistlikuks: vingumise asemel peab mõtlema lahendustele!

Toetused aitavad, ei väidagi seda. Aga ainult nendele lootma jäädes ettevõtted kaovad. Ettevõtja on ju algusest peale teadlik olnud, et äri on heitlik ja ise peab olema aktiivne ja mõtlema strateegiaid ning lahendusi. Olles proaktiivne liiguvad asjad paremini nii ettevõtte kui tema kliendi või külalise jaoks. Sama kehtib koostööpartneri kohta. Ta teab, et kui tema aitab enda poolt kaasa, siis edukas ettevõtte ei jäta teda hiljem hätta.

Selleks et vinguda, kuidas valitsus meid on karistanud, võiks panna pead kokku ja mõelda lahendustele. Tegutsege ja tehke ise enda jaoks midagi! Hästi lihtne on öelda, et ei saa seda, teist või kolmandat ning keegi ei aita. Toetustele lootma jäädes ei pruugi ikka kõik õnnestuda.

Minu kui restorani juhi esmane ülesanne on tagada, et meie töötajad oleksid terved ja õnnelikud. Ma ei riskiks raha teenimise eesmärgil haigete inimeste külastustega. Jah, loomulikult on raha tähtis, sest need samad inimesed ootavad palka ja arved vajavad tasumist. Tean seda vägagi hästi, sest alguses on see eriti raske. Tänan siinkohal meeletult abivalmeid koostööpartnerid, kes on kannatlikud ja mõtlevad kaasa.

Toitlustuskohad on olnud nüüd mõnda aega kinni lisaks Ida-Virumaale ka Harjumaal. Toimub vaid kaasamüük. Paljud restoranid on võtnud seda traagikana. Meie oleme täiesti uus restoran Tallinnas, kes avas uksed alles 11. novembril. Oleme toidukoht, mis pole jõudnud veel käimagi minna. Aga me ei kurda. Selle loo mõte ongi hoopis see, et kes teeb asju südamega ja on piisavalt paindlik ning nutikas, elab selle aja ilusasti üle või saab ehk isegi selle enda kasuks pöörata.

JÄTKA TURUNDUSEGA

Ärge tõmmake turunduskulusid kokku. Stabiilne ja järjekindel turundus on pika edu pant. Isegi kui on rasked ajad, siis proovige säästa mujalt.

Jätkake traditsiooniliste turunduskanalitega lisades sinna juurde olukorrale sobivaid ajutisi ja ehk ka odavamid lahendusi. Sotsiaalmeedia näiteks on väga tänulik kanal, kus reklaamimine ja turundussõnumite saatmine on üsna odav. Turundustegevus ei anna tihtipeale kohest mõju. On küll ka viise, kus on kiire tulu olemas, aga enamus turundustegevusi on siiski pika ja kestvama mõjuga.

Iga ettevõtja tunneb oma klienti või külalist kõige paremini. Püüdke mõelda nagu tema ja te leiate ta oma sõnumiga üles.

KOOSTÖÖ

Koos on alati kergem. Leidke endale koostööpartnerid, kellega koos ühise sõnumiga välja tulla. On see siis tarnija, püsiklient, sama valdkonna tegija või sobib muud moodi siia pilti. Olge loovad ja ärge tehke seda ringi väga kitsaks. Oluline on leida ühine sõnum ja eesmärk. On see siis ristturunduse projekt, ühine pakkumine, suunatud pakkumine või hoopis midagi täiesti uut ja teistsugust. See aasta on kõigile näidanud, et vanaviisi enam ei saa.

Tuleb astuda oma kingadest välja ja tunda end veidi ebamugavalt. Enamus meist on aru saanud, et tegelikult on see omamoodi lahe. Teistmoodi kogemus, teistmoodi lahendused ja õppida on olnud väga palju. Ei tohi karta luhtuda. Nii ei õnnestu midagi. Kõik kaotused ja vead on õppetunniks. Isegi kõige kulukamad. Selleks et midagi suurt korda saata, peabki ennem korduvalt ebaõnnestuma.

JAGA INFOT

Ära hoia oma mõtteid ja ideid vaka all. Suhtle ja jaga infot nii oma klientidele ja külalistele kui ka pressile. Kui neile tundub asi huvitav, siis seda ka jagatakse. PR ehk avalikud suhted on tähtis osa turundus- ja kommunikatsioonitegevusest.

TÄNA PÜSIKLIENTE

Pea meeles oma lojaalseid püsikliente. Hoida seda, mis juba olemas, on oluliselt tasuvam ja tähtsam, kui otsida uusi. Kui pakute neile kvaliteeti ja näitate, et olete olemas, siis püsiklient on lojaalne ka edasidi ning aitab omalt poolt.

TEE HEAD

Isegi kui teil endal ei lähe kõige paremini, teadke et kellegil võib minna veel halvemini. Keerulisel ajal tehtud heategu hinnatakse kordades kõrgemalt. Püüdke leida see õige teema, mis kõnetab just teie ettevõtet ja inimesi. Tehke seda südamest, mitte tegemise pärast.

SÄILITA RAHU

Kõige tähtsam on rahulikuks jääda ja mõelda läbi oma tegevused. Paanikas või hirmu najal tehtud otsused võivad tuua hiljem kahetsuse. Isegi, kui tegemist kõige hullemaga ja kriis on teid murdnud, siis tuleb see rahulikult läbi mõelda, analüüsida ja siis otsus teha. Kiirustamine ei vii kuhugi.