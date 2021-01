Ivo Linna ausalt rahaasjadest: tegelikult elaksin ära ka oma 412 eurosest pensionist

"Ikka on," kinnitas Linna. "Oskan oma seisukohast rääkida küll vaid ja on olnud paremaid-halvemaid aegu, aga tegin ühe asja endale selgeks päris varakult. Ma arvan tundvat Eesti publikut. Ma olen püüdnud pakkuda publikule seda, mida oodatakse. Ja ma olen tulnud toime. On olnud momente, kus rahaasjad on nullis, aga need on seotud tavaliselt investeeringutega. Näiteks Muhu kodu lõputu remont jms. Aga siis lähed reipalt ja teenid raha edasi ja ujud sellest olukorrast välja."