Alates jaanuarist võib e-poodides uute turvanõuete tõttu esineda tõrkeid

Alates jaanuarist peavad veebipoed lisaks maksekaardile trükitud andmete küsimisele veenduma, et makse sooritaja on õige isik, kes on antud kaardi ja makseviisiga seotud. Tugevat autentimist saab teha kas Smart-ID, biomeetria (sõrmejälg või näotuvastus), mobiil-ID, PIN-kalkulaatori või ID-kaardi abil. See aitab vähendada pettuste ohtu ning kaitseb kliendi andmeid veel paremini, sest kui ostmiseks kasutatakse ainult kaardile trükitud andmeid, on oht, et neid saab kaardiomaniku teadmata kopeerida ja kasutada.