Lähima postiasutuse ja selle värsked lahtiolekuajad leiad Omniva kaardirakendusest

Eesti Postil on postkontoreid ja postipunkte kõigis Eestimaa valdades. Tulenevalt postiasutuste kasutuse populaarsusest on postiasutuste lahtiolekuajad piirkonniti erinevad. Värskeima info lähima postiasutuse lahtiolekuaegadest leiab leheküljelt www.omniva.ee/kaart .

Kaardirakenduses piisab kui vajutada „Näita mulle lähim“, misjärel kuvatakse sulle kõik lähimal olevad postiasutused, kirjakastid, pakiautomaadid. Kui soov on mõnda muud piirkonda uudistada, tuleb selleks vaid maakaart meelepärasesse punkti lohistada.

Koroonakriis on toonud kaasa palju ajutisi lahtiolekuaegade muudatusi

Eeskätt Harjumaal ja Ida-Virumaal kasvanud koroonanakatumiste tõttu on külmetushaiguste perioodil sagenenud ka postiasutuste lahtiolekuaegade ajutised muudatused. Seetõttu palub Eesti Post enne postiasutusse tulekut kindlasti lehekülje www.omniva.ee/kaart abil veenduda, et soovitav postiasutus on plaanitaval külastushetkel avatud. Meelepärase postiasutuse valimisel kuvatakse postiasutuse täpne aadress, avamisajad ja ajutiste muudatuste korral ka eriinfo.