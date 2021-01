Hesburgeri müük Eestis jäi miinusesse. Sel aastal tuuakse turule uuendus

Hesburgeri arendusdirektor Ieva Salmela toob välja, et eelmine aasta oli täis ootamatusi ja väljakutseid: "Osa meie keti restorane oli teatud aja vältel suletud kuid samaaegselt suutsime kõikjal Baltikumis säilitada müügi oma mobiilirakenduse abil. Sealtkaudu osteti kõiki meie sortimendis olevaid tooteid nii kaasavõtmiseks kui kasutades erinevate toidukullerite abi,"lisas ta. "Müügi seisukohalt kujunesid edukamateks kohad, kus oli juba eelnevalt ka drive-in kaasaostmise võimalus. Esmatähtsaks tõusis meie töötajate ja klientide turvalisus ning see on jätkuvalt meil üks prioriteete. Vaadates aastale ette loodame väga, et juba sel kevadel olukord normaliseerub ja saame taas näha müügi positiivset kasvu." sõnas Salmela.