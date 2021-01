Valitsus pidurdab meetmetega, aga kodumaine pank muutis oluliselt mikrolaenu tingimusi

LHV mikrolaen on mõeldud just väiksematele ja kasvufaasis olevatele ettevõtetele, kes järgmiseks arenguhüppeks väikest lisatõuget vajavad. Kuigi majanduses on käsil keerulisemad ajad, peab LHV oluliseks majanduse alussambale - väikeettevõtlusele - hoogu juurde anda.

LHV ettevõtete finantseerimise juht Marko Kiisa sõnab, et vastutuult purjetamine on LHV-le omane ning seetõttu otsustatigi raskel ajal ettevõtete jaoks laenukraani pigem lahti keerata. „Ettevõtlikkuse edendamine on LHV jaoks olnud alati väga tähtsal kohal. Usume Eesti tublidesse väikeettevõtetesse, tunneme kohalikku keskkonda väga hästi ning teame omast kogemusest, et ka kriisi ajal on targalt toimetades võimalik uusi tippe vallutada," ütleb ta.

Varasemalt sai LHV mikrolaenu taotleda maksimaalselt viieks aastaks ning summas 5000 kuni 25 000 eurot. Uutel tingimustel saab mikrolaenu 1-6 aastaks ning summas kuni 50 000 eurot.

Mikrolaenu saavad ettevõtted kasutada nii, kuidas soovivad, kuid peamiselt on see mõeldud ettevõtete kasvu toetamiseks või järgmiseks arenguhüppeks. „Enamasti kasutataksegi mikrolaenu äri laiendamiseks, seadmete ja masinate ostuks, käibevahendite hankimiseks või muude väiksemate investeeringute tegemiseks. Laenu taotlemine on väga mugav ning märksõnaks paindlikkus," lisas Kiisa.

Tagatiseks sobib mikrolaenu puhul eraisiku või ettevõtte käendus ehk ettevõtte vara ei pea tagatiseks seadma. Ka omafinantseering pole mikrolaenu puhul vajalik.

Mikrolaenu saab taotleda Eestis registreeritud ja siin tegutsev ettevõte, mille käive või bilansimaht on kuni 2 miljonit eurot aastas. Ettevõtte maksimaalseks töötajate arvuks võib olla 9 inimest. Samuti on üheks tingimuseks, et ettevõtte omanikul ja juhatuse liikmetel pole viimase kahe aasta jooksul tähtaega ületanud võlgnevusi ning ettevõte ei tohi olla laenu saamise hetkel kahjumis.

Mikrolaenu tagatist rahastab Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) garantii kaudu Euroopa Liit. Garantii on loodud Euroopa Liidu poolt Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) raames ja Euroopa investeerimiskava alusel. EFSI on loodud selleks, et aidata toetada tootlike investeeringute rahastamist ja rakendamist Euroopa Liidus ning tagada rahastamise parem kättesaadavus.