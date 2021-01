Bitcoin'i väärtus vähenes järsult. Kas tulekul on suurem hinnakorrektsioon?

„Ei ole veel selge, kas see on suurema korrektsiooni algus. See võib nii olla," ütles Singapuris krüptorahaga kaupleva platvormi ärijuht Vijay Ayyar.

Bitcoin on eelmisel aastal kasvatanud oma väärtuse neljakordseks, mis tõi kohe meelde 2017. aasta hulluse, kui toimus eelmine suur tõus. Tuleb aga meelde tuletada, et sellele järgnes järsk langus.

Mitu investorit, kes bitcoin'i usuvad, ütlevad nüüd, et aeg on osa raha välja võtta, sest praegu on teadmatust palju. Üks neist on Scott Minerd, kes detsembris arvas, et bitcoin'i hind võib tõusta ka 400 000 dollarini.

Teised bitcoin'i uskujad vaidlevad, et seekord krüptoraha sellist langust läbi ei ela. Eelkõige seetõttu, et nüüd on mängu tulnud ka institutsionaalsed investorid. Seda peetakse täiesti legitiimseks ja sobivaks vahendiks nõrga dollari ja inflatsiooniriskide korral. Samal ajal on neid, kes arvavad, et bitcoin'ist ei saa kunagi tänapäevaste valuutade aseainet.

„Bitcoin on peaaegu kindlasti taas mullistunud ja selle kasvukiirus ei ole jätkusuutlik. See võib küll tulevikus küpsemaks muutuda, aga bitcoin on ja jääb suuresti spekulatiivseks varaks," ütleb Convoy Investmentsi kaasasutaja Howard Wang.

Ayyar usub, et bitcoin võib taas kerkima hakata ja jõuda 44 000 dollari peale, kuid siis toimub tegelik korrektsioon.

Krüptoraha valdkonnas teinegi suur suurem tegija ether kukkus samuti 21%.