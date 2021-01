Miks protestitakse? Valitsuse toetuste eesmärk on tagada Eesti turismisektori jätkusuutlikkus pärast Covid-19 kriisi lõppu, kuid teatud bussifirmad abi ei saa. Nende sõnul on äärmiselt kahetsusväärne, et toestuste saajate nimekirjast otsustati välja jätta bussifirmad, kes pakuvad riigisisest ja rahvusvahelist juhuveoteenust. See võib tähendada, et Eesti ettevõtted lähevad pankrotti ning meie teedel hakkavad sõitma vanad bussid ning Leedu või Läti vedajad. Muuseas mainivad nad pöördumises, et uusi busse ostnud firmad kaovad ning järgi jäävad pigem vanade sõidukitega ettevõtted - teadagi kujutavad vanad bussid endas ka omajagu suuremat ohtu.

Ärileht avaldab juhuvedude korraldajate kirja täismahus: