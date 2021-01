Taavi Rõivas asus Eesti tehnoloogiaettevõtte nõukogu esimeheks

"See, et suur osa transpordist muutub tulevikus autonoomseks, on täiesti kindel," ütles Rõivas: "Auve Tech visioon on näidata maailmale, et see tulevik jõuab kätte varem, kui me arvatagi oskame. Just maailma muutvate trendide õigeaegne äratundmine on Eesti riigile ja ettevõtetele sageli edu toonud."