Kütusemüüjad tõstsid tanklates bensiini ja diislikütuse hinda

Nädala eest lõpetasid kütuse jaemüüjad jõulude ja aastavahetuse ajal kestnud sooduspakkumised ning siis kerkisid hinnad 1 sendi võrra ülespoole, kui need olid enne pühadeperioodi.

Eelmisel nädalal kommenteeris Circle K Eesti AS mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik, et võrreldes pühadeeelse olukorraga on kütuse sisseostuhinnad tõusnud, mille tõttu tuli ka eelmisel nädalal hinda korrigeerida.