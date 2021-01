Eestlane saab Põhjamaade Investeerimispanga uueks presidendiks

André Küüsvek on praegu Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupanga ( EBRD ) Kesk-Aasia regiooni peadirektor. Ta omab üle 25-aastast kogemust olles EBRD erinevatel ametikohtadel rahvusvahelise rahanduse valdkonnas. Enne seda on ta töötanud juhtivates kommertspankades Eestis ja Saksamaal.

„Mul on suur au ja ootan huviga sellele vastutusrikkale ametikohale asumist. NIB on kõigi teiste rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide seas kõrgelt hinnatud tegija. Pangal on unikaalne roll, tuues ühise eesmärgi nimel kokku Põhja- ja Baltimaad, et tõsta tootlikkust ja parandada meie regiooni keskkonda", ütles André Küüsvek.