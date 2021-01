Leedu börsil noteeritud paberitootjat ähvardab suur trahv

Pea aasta eest toimunud Kura lahe reostuse skandaal on jõudnud uurimise lõppfaasi. Grigeo Klaipeda on lasknud reovett loodusesse ning võib selle eest saada 5 miljonit eurot trahvi. Lisaks on välja toodud, et vastutavaid töötajaid võib oodata kuni kuueaastane vanglakaristus.