FOTOD | Eesti investorid ostsid asumi Vanasadamas

KODA majadest koosnevat linnakut edaspidi opereeriv Popup Living hotellibränd sündis vaimustusest Eesti eriliste paikade vastu. "Mõelda, kui vaimustav on ööbida seal, kus on rahulik ja ilus, ent ometi toimub asju, erilisi sündmusi. Kus tegelikult miski pole liiga kaugel. Mis oleks, kui otse Sinu toa akna taga on vaade merele ning lained loksuvad paari meetri kaugusel? Või suurepärane vaade metsale, saartele või linnamelu ootamatus nurgas? Seda kõike ehitamata klassikalist hotelli või ebamugavat telki, ent pakkuda moodsat ja funktsionaalset ööbimist loodussõbralikus olmes," ütles ​Indrek Ilves​, kiindunud purjetaja, kes on brändi ellukutsumise taga. ​Popup Living​ kasutab maksimaalselt kodumaist disaini ning tooteid, see on väga oluline osa kontseptsioonist.