Amet kontrollis kütusemüüjaid ja tankurite täpsust, kõige täpsem tankur asub Tallinna lähedal

„Kontrollmõõtmiste tulemused näitasid, et tankurid on heas korras,“ märkis TTJA tehnika valdkonna nõunik Priit Poschlin. „Leidus ka tankureid, mis mõõtsid minimaalse mõõdetava koguse korral kliendi kahjuks, aga 50 liitri korral jälle samas suurusjärgus kliendi kasuks. Nii minimaalse mõõdetava koguse korral kui ka 50 liitri tankimise korral eksisid 100 tankurit keskmiselt kliendi kasuks. Kokkuvõttes võib öelda, et lubatust rohkem kliendi kahjuks mõõtnud tankureid kontrolli käigus ei leitud.“