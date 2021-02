Valentinipäevaks ilmub esimest korda südamekujuline postmark

Margi kujunduses on lähtutud punasest roosist, mis viitab kirjasaatmisele kui ühele kauaaegsele viisile endale kalleid inimesi meeles pidada. Postmargi kujunduses on lisaks punastele roosidele ka taustal tekst „Parimad soovid!“.

„Meie tänuväärsed kliendid on alati andnud väga head tagasisidet ja sõbrapäeva mark on üks hea näide sellest. Paljud kirjasaatjad on soovinud, et Eesti Posti margivalikus oleks ka selline mark, mis sobiks tähtpäevade tähistamiseks. Ilmuv postmark annab selleks hea võimaluse ja ühtlasi on see kasutatav aasta ringi,“ viitas Omniva erakliendilahenduste osakonna juhataja Alice Vood.