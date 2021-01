FOTOD | Kas selline see tulebki? Linna südames asuv endine Kunstiakadeemia krunt võib saada sellise kõrghoone

Sinna on kavandatud eluruumidega ärihoone, mille suurim lubatud kõrgu on 101,2 meetrit.

Dokumentides on kirjas, et hoone madalamas osas paiknevad äriruumid on mõeldud ühise passaažiga rendiboksidena, mis avanevad tänavale, kaubandus- ja teenindusasutuste tarbeks, büroodele, hotellile, külaliskorteritele. Kõrgem torniosa on kavandatud korteritele või äripindadele. Elupindu võiks sinna teha 60.