Ettevõtja võib Swedbanki poole pöörduda kasvõi ühe arve finantseerimiseks

Swedbank pakub arve finantseerimise teenust juba kolmandat aastat ja huvi selle vastu kasvab iga aastaga. Kui faktooringu puhul on vaja sõlmida pangaga aastane leping, siis arve finantseerimise teenus annab võimaluse ka väikeklientidele, kes teevad suuri arveid harva. Kasvõi näiteks loomeettevõtted firmade jõulukingituste tegemise aegu, tootmisettevõtted sesoonsusest tingitud tellimuste mahu ajutise tõusu tõttu või hulgimüüjad, kellel kliendid esitavad üksikuid suuremaid tellimusi ainult mõned korrad aastas. Arve finantseerimise teenusega saab kindlustada oma ettevõttele stabiilsema rahavoo ja keskenduda oma põhitegevusele, vabastades käibevahendid, mis on muidu pikkade maksetähtaegade all kinni.