FOTOD | Kaitsepolitsei puistab KredExit, Keskerakond saab kahtlustuse kriminaalkuriteos

ERR vahendab, et Keskerakond saab kahtlustuse kriminaalkuriteos ning teisipäeval käis kapos erakonna peasekretär Mihhail Korb. "Ma olen küsinud, kas seal on ka mingi kahtlustus täna minu osas kui erakonna esimehe, peaministri osas. Nii prokuratuur kui kaitsepolitsei on kinnitanud, et ei, minu osas ei ole. Aga tõsi on see, et neid menetlustoiminiguid tehakse ka teatud Keskerakonna liikmetega," ütles peaminister Jüri Ratas.