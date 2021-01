VIDEO | Martin Helme: ajastus tekitab küsimusi. Päev enne nappi hääletust riigikogus tullakse lagedale korruptsioonisüüdistusega

"Täna hommikul andis kapo peadirektor mulle teada, et üks minu nõunikest on võetud vahi alla korruptsiooni kahtlusega (Kersti Kracht - toim). Suhtlesin ka asjaga tegeleva prokuröri ja kapo asedirektoriga. Nõuniku töösuhe on selguse tekkimiseni peatatud," kirjutas ta sotsiaalmeedias.