Hillar Tederi kaks episoodi, mis viisid suure korruptsioonitormini

12. jaanuar 2021 tuleb kirjutada rasvaselt Eesti poliitika- ja ärimaastiku ajalukku. Hommik algas kaitsepolitsei suuroperatsiooniga, mis puudutas teiste seas rahandusministeeriumi, SA-d KredEx ja Keskerakonna peakontorit. Üheks keskseks kohaks said ka ärimees Hillar Tederi tööruumid. Ent sündmuste jada algas juba aasta tagasi, kui prokuratuur alustas kahest episoodist esimese uurimist.

Oli talv. Koroonakriisist polnud veel märkigi ja kesklinna magusas kohas asuvas Porto Franco arenduses käis vilgas ehitustegevus. Kinnisvaraarendajad on aastaid rääkinud, et linnaga ei ole lihtne suhelda. See on aeganõudev, kuid aeg on äris teadagi raha. Prokuratuurini oli jõudnud info, et üks selline linna ja arendaja suhtlus ei pruugi olla puhas. See puudutas Porto Franco arendusega tihedalt seotud Hillar Tederit.