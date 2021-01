Korruptsioon Porto Franco ümber. Rahastaval pangal oli enne rõõm, nüüd aga suu lukus

„Meil on au teha koostööd ettevõtjatega, kel on visioon, ning kes muudavad meie linnakeskkonna elamiseks ja töötamiseks meeldivamaks. Porto Franco on järjekordne verstapost, mis toob Tallinna lähemale oma visioonile olla inimsõbralik ja kompaktne merelinn," kiitis Luminor panga Baltikumi korporatiivpanganduse juht Andrius Načajus mullu veebruaris kesklinna mereäärset kinnisvara arendust, kui teatati selle jaoks suure laenu andmisest.