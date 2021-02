Pime aeg kestab: miks on sõiduki klaaside puhtus eluliselt tähtis?

Gjensidige kindlustusseltsi kahjukäsitluse osakonna juhataja Maarika Mürgi sõnul peaksid autojuhid praegu erilist tähelepanu pöörama oma sõiduki klaaside ja peeglite puhtusele.

"Aasta pimedaimal ajal tuleb nii linnas kui ka maanteedel sõita puhaste salongiklaaside, esitulede ja peeglitega. Kontrollida tuleb ka, et teele minnes on piisav kogus klaasipesuvedelikku ja et klaasipuhastid töötavad korrektselt,” ütles Mürk.

Mürk rõhutas, et klaaside ja peeglite seisukord mõjutab otseselt juhi käitumist. Kui esi- või küljeklaasid ja peeglid on porised või lumised, siis on otsene oht tekitada liikluskahju, kuna kaasliiklejaid ei ole piisavalt vara võimalik märgata.

Mustad triibud esiklaasil on märk, et aeg on klaasipuhastid ehk kojamehed asendada

"Soetage korralikud kojamehed ja kontrollige vähemalt kaks korda aastas sõiduki esimesi kui ka tagumisi kojamehi, et need oleksid pragudeta ning deformatsioonita. Eriti just viimastel kuudel on klaasipuhastitel olnud palju tööd – sademed, mustus, sool, külm," rääkis Mürk.

Taolistes tingimustes kuluvad Mürgi sõnul kojameeste kummist pinnad eriti kiiresti ja kulunud klaasipuhastid võivad kriimustada auto esiklaasi. "Kui märkate, et kojamehed ei puhasta aknaid korralikult ning jätavad aknale triipe, siis on tõenäoline, et kojamehed on kulunud ning need tuleb välja vahetada," lisas ta.

"Mõnikord piisab ka kojameeste kummist pindade puhastamisest, sest teedelt klaasile langenud mustus kleepub kojamehe kummist osale. Soovitatav on kojamehi vahetada vähemalt 1-2 korda aastas," ütles Mürk.

Mürk rõhutab, et sõiduauto tahavaatepeeglite puhtus on samuti väga oluline. „Nähtavus peeglite kaudu võib samuti halvendada või parandada sõidukvaliteeti, mistõttu tuleb peeglid enne sõidu algust puhtaks teha. Paljudel sõiduautodel on soojendusega peeglid – sellisel juhul ei ole vaja neid kraabitsaga puhastada, vaid tuleb oodata, kuni nende küttekehad soojenevad ja jää ära sulab,” soovitab Gjensidige esindaja.

Jäätunud klaasi tuleb käsitleda ettevaatlikult