FOTOD | Bussiettevõtted protestivad valitsuse otsustamatuse vastu

Minister Siem väidab oma kirjas, et kõige parem toetus, mida Vabariigi Valitsus bussiettevõtjatele saab osutada, on rahvastiku vaktsineerimine. Et seejärel avanevad piirid ja bussiettevõtete piirangud kaovad. Me kahtleme tõsiselt selles, kas suur osa bussifirmadest selle ajani vastu peab. Bussifirma ei saa ennast ajutiselt kinni panna. On palju püsikulutusi, mida ei saa peatada ja hiljem tegevust jätkata. On ettevõtjaid, kes sõidavad vanade bussidega ja kellel ei ole liisingukulusid. On ka ettevõtteid, kes parematel aastatel investeerisid uutesse bussidesse, mis vastavad üleeuroopalistele keskkonna- ja turvalisusnõuetele. Investeerisime sellepärast, et olla konkurentsis ja pakkuda nii Eesti siseturistidele kui ka välisturistidele mugavat, turvalist ja paindlikku teenust. Samuti sellepärast, et olla konkurentsis naaberriikidest tulevate vedajatega. Juhuvedajatel on olnud väga keeruline ennast ajutiselt nii pikaks ajaks kinni panna ilma riigi toetuseta.