Vastavalt jäätmeseadusele teavitab Saint-Gobain Autover Eesti probleemtoodete tagastamise võimalustest

Saint-Gobain Autover tegeleb autoklaaside ja nendega seotud toodete, klaasiliimide, tööriistade ning lisatarvikute tarnimisega sõidukite järelturule. Klaasi toodab ettevõte Saint-Gobain Sekurit. Saint-Gobain Autover, mis asutati aastal 1991, on nüüdseks aktiivne 26 riigis ja müüb igal aastal üle 4 miljoni klaasi.



Saint-Gobain arendab, toodab ja müüb innovaatilisi materjale ning lahendusi, mis on meie kõigi heaolu ja tuleviku võtmekomponendid. Neid võib leida kõikjal meie ümber, elamises ja igapäevaelus: hooned, transpordivahendid, infrastruktuur ning paljud tööstusharud. Kõik see pakub mugavust ja ohutust, lahendades samas säästva ehituse, ressursitõhususe ning kliimamuutuste väljakutseid. Saint-Gobain on esindatud 70 riigis, kus neil on kokku 171 000 töötajat.