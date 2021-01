Maxima Eesti sai uue turundusjuhi

"Maxima jaekett on viimastel aastatel teinud läbi märkimisväärse arengu oma kuvandi lõikes ning on tänaseks selgelt kinnitanud oma rolli üheltpoolt hinnaliidrina, aga teisalt ka innovatsiooni eestvedajana Eesti jaekaubanduses," kommenteeris Tiia Schapel. "Soovin Maxima tiimiga liitudes seniste suundadega jätkata ning panustada omaltpoolt sellesse, et meie tootearendus, pakutavad teenused ja turundustegevused laiemalt teeniksid eesmärki olla kliendile esimeseks valikuks."