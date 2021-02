Kõige usaldusväärsemad kasutatud autod, mis on töökindlad ja mille puhul kaasneb vähe remondikulusid

Reeglina on ettevõtte sõnul Jaapani autode puhul võimalik olla kindel, et nendega suuri kulusid ei kaasne. Kogemus on näidanud, et kasutatud Lexus RX auto omamisel paranduskulusid ette ei tule.

Üllataja on Davia Sandero, mille puhul on tegemist pigem üllatajaga, sest reeglina kuuluvad Daciad just teise otsa, kus on autod, mis justnimelt tihti parandust vajavad. Varuosade ettevõtte sõnul vajab just see Dacia mudel harva parandamist ja kui vajab, on tegemist vigadega elektriseadmetes.