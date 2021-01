Lagarde on majanduse väljavaate suhtes jätkuvalt optimistlik

Alles detsembris prognoosis Euroopa Keskpank, et tänavu kasvab euroala majandus 3,9 protsenti. Sellise majanduskasvu eeldus on pandeemia järkjärguline taandumine.

Kuigi see aasta on kestnud vaid kaks nädalat, on juba aeglane vaktsiinide kasutus ja liikumispiirangud kõigutamas majanduskasvu.

Lagarde jäi täna senise majandusprognoosi juurde, lisades, et seda tehes on arvestatud mõningate liikumispiirangutega.

„Ma arvan, et meie detsembris tehtud prognoosid on jätkuvalt vägagi jõus," ütles ta Reuters Next konverentsil. „Meie prognoosis on arvestatud, et liikumispiirangud kehtivad esimese kvartali lõpuni."

10. detsembril avaldatud prognoosis eeldab keskpank, et piisaval tasemel karjaimmuunsuseni jõutakse enne 2021. aasta lõppu.

Lagarde märkis, et ta on mures varase väga tööjõumahuka aeglase vaktsineerimine pärast.

Erasektor kärbib juba majanduskasvu prognoose. Näiteks Bank of America kärpis euroala majanduskasvu prognoosi terve protsendipunkti võrra 2,9 protsendini.

Keskpank on juba euroala majanduse elavdamiseks pikendanud ülilõtva rahapoliitikat 2022. aastasse. Et laenukulud on juba rekordmadalal ja mõnedes euroala maades makstakse laenu võtjatele peale, on majanduse elavdamise meetmete mõju piiratud.

Lagarde ütles, et vajadusel suurendab keskpank taas võlakirjade kokkuostu. Samas võib keskpank kriisi läbi saades jätta osaliselt kasutamata midagi 1,85 triljoni eurosest majanduse elavdamise kavast.